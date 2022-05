Initiativtager i MeToo-bevægelse får Hækkerups plads i Folketinget

Maria Gudme (S) har sagt ja til at overtage pladsen i Folketinget efter afgående justitsminister Nick Hækkerup (S).

Det skriver hun på Facebook.

- I går fik jeg beskeden om, at jeg får mulighed for at træde ind i Folketinget - og så endda på 1. maj! Jeg er enormt overvældet, glad, stolt og fuldstændigt overbevist om, at jeg griber chancen nu, hvor den byder sig, skriver hun.