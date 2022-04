Regeringen vil stramme reglerne for dumpning af havslam

Derudover afviser ministeren at gå i detaljer med stramningerne. De skal aftales i politiske forhandlinger, som netop er startet.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at det er på høje tid, at regeringen strammer reglerne for dumpning.

Ifølge foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, er det alt for tilfældigt, hvor det er tilladt at dumpe slam i dag.

Politiken skriver, at regeringen ikke får svært ved at finde et flertal for stramningerne. Dem har støttepartierne nemlig støttet længe.

Hos Venstre har man ifølge miljøordfører Jacob Jensen for over et år siden bedt om en gennemgang af reglerne for klapning, som han kalder ”gennemhullede”.

Fra 2013 til 2020 er omkring 21 millioner ton havbund blevet dumpet i danske farvande ifølge Politiken.