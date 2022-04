Indiens premierminister kommer på sjældent besøg i Danmark

Modi modtages på Amalienborg af dronningen og kronprinseparret 3. maj. Herefter er dronningen vært for en middag.

Onsdag 4. maj er statsministeren vært for et indisk-nordisk topmøde, hvor regeringslederne fra Norge, Sverige, Island og Finland også deltager.

- Danmark kan være med til at accelerere Indiens grønne omstilling. En grøn omstilling, der både vil være til gavn for klimaet og som kan bidrage til at mindske afhængigheden af importerede fossile brændstoffer, siger Mette Frederiksen.

Det er også planlagt, at statsministeren skal drøfte situationen i Ukraine med den indiske premierminister.

- Som et vigtigt medlem af det internationale samfund, kan Indien spille en væsentlig rolle ved at gøre sin indflydelse gældende, siger Frederiksen.