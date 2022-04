Landområder håber, kilometerpenge kan modvirke affolkning

- Det er jo en situation, der rammer folk direkte på pengepungen og hverdagsøkonomien, siger Steffen Damsgaard.

Konkret får man nu et fradrag på 2,16 kroner per kørt kilometer, hvis man samlet har mellem 25 og 120 kilometer til og fra arbejde.

Det er en stigning på 18 øre - hidtil har tallet heddet 1,98 kroner per kørt kilometer.

Nogle borgere ville måske have fravalgt at bo langt fra et job i en større by, såfremt kørselsfradraget ikke var blevet højere, siger Steffen Damsgaard.

Han håber, det omvendte bliver tilfældet nu - at nogle måske tænker, at de godt kan bo længere væk fra en by, når der bliver flere penge at gøre med.