»De stigende priser gør ondt, især på nogle af vores pensionister,« konstaterede Mette Frederiksen.

Klip til Dansk Folkeparti, som mente, at 5.000 kr. var for lidt. Klip til SF, som mente, at også unge skulle hjælpes. Klip til Enhedslisten, som også ville give en håndsrækning til syge og arbejdsløse. Klip til Ældre Sagen, som var betænkelige ved kun at give en ekstra check i et enkelt år. Klip til en almindelig skeptisk pensionist, som afrundede indslaget med ordene:

»Det gavner jo ikke en skid at give det ene år. Hvad hvis tingene ser lige sådan ud næste år, hvad så, altså?«