Onsdag eftermiddag begynder forhandlingerne om en ny økonomisk krisepakke til danskere, der er ramt på økonomien som følge af høj inflation og prisstigninger på f.eks. fødevarer og brændstof.

Regeringen har spillet ud med et forslag, der samlet vil koste 3 mia. kr. målrettet bl.a. pensionister. Men det er slet ikke nok, lyder det fra flere partier på Christiansborg. De vil give endnu mere - til endnu flere. Andre mener, at planen er udtryk for en problematisk tendens i dansk politik.