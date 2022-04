Økonom ser Mette Frederiksens plan an - det sker med både ros og en bekymring

Statsminister Mette Frederiksen har mandag aften afsløret, at regeringen går efter at sende flere penge ud til pensionister og pendlere i Danmark for at kompensere dem for de prisstigninger, der lige nu slår igennem i folks hverdag.

Det skal nærmere bestemt ske ved et højere kørselsfradrag til pendlere, et engangsbeløb på 5.000 kr. til alle modtagere af ældrechecken og et lignende engangsbeløb til alle førtidspensionister.