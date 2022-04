Statsrevisorer utilfredse med ministres manglende info om statslån

Her udstedte Finansministeriet statsobligationer for i alt 87,6 milliarder kroner.

Obligationerne, der udløber i 2039, har en rente på 4,5 procent.

Det vil sige, at staten betaler 4,5 procent af det samlede beløb i 30 år. Herefter bliver hele lånet betalt tilbage.

For 27,6 milliarder kroner ud af lånene for i alt 87,6 milliarder kroner er Finansministeriets begrundelse for at udstede dem ”meget utilfredsstillende”.

Det var nemlig ikke ”fuldt ud velbegrundet med, at det var i statens interesse eller i overensstemmelse med mål i statsgældspolitikken”, lyder det i beretningen.