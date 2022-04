Regeringen har afsat 15 millioner til minerydning i Ukraine

Regeringen har foreløbigt afsat 15 millioner kroner til minerydning i Ukraine.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en mail til Ritzau.

Man er villig til løbende at se på, om der er behov for yderligere midler til arbejdet, fremgår det.

Statsminister Mette Frederiksen (S) oplyste på et pressemøde i forbindelse med et besøg i Ukraine torsdag, at regeringen ville yde et militært bidrag til landet, der svarer til en værdi på omkring 600 millioner kroner.