R og EL: Man kan ikke hæve ydelser kun for ukrainere

Venstre har længe talt for, at ydelserne til flygtninge og indvandrere er for høje, og at de skal sænkes for at give motivation til at arbejde.

- Ydelserne giver incitament til at arbejde allerede. Men de bliver betragtet som fælles forsøger uden at være det, siger Mads Fuglede.

- Ydelserne er, som de skal være. Men her er der bare nogen, der bliver fanget af, at deres mænd kæmper for deres land.