Organisationer: Gode energivisioner mangler konkrete detaljer

Det er regeringens ambition at firedoble mængden af strøm fra vindmøller og solceller på land og at lægge fjernvarmerør i et hidtil uset tempo, så Danmark hurtigt kan blive fri af naturgas.

Den intention bliver rost af flere interesseorganisationer tirsdag, hvor regeringen præsenterer reformudspillet ”Danmark kan mere II”. Men mange svar og detaljer mangler, lyder det samtidig.