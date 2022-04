Planen vil kræve en fordobling af den vindenergi på land, der produceres i dag.

Regeringen vil gå i dialog med kommunerne om at øge udbygning af vedvarende energi på land.

Der er brug for at fjerne barrierer og for at sikre, at de nødvendige arealer er til rådighed, lyder det i reformudspillet.

Videre i reformudspillet lyder det, at ”både solcelleparker og landvindmøller er faldet i pris over de seneste år”. Derfor kommer der ”flere og flere eksempler” på, at de kan opføres uden statslig støtte.

Regeringen lægger også op til, at udbygning af grøn strøm, der går ud over Danmarks behov, skal opføres støttefrit uden ”væsentlige omkostninger” for forbrugere og virksomheder.