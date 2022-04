Grøn skattereform med mere ensartet beskatning præsenteres onsdag

Med skattereformen vil regeringen hjælpe de virksomheder, der får ”sværest ved at omstille sig”.

- Det er en svær kunst at ramme det rigtige afgiftsniveau. På den ene side skal vi sikre, at det får virksomhederne til at omstille sig, uden at vi flytter energitung produktion, CO 2 -udledning eller arbejdspladser ud af landet. For det gavner hverken klimaet eller Danmark, siger skatteminister Jeppe Bruus (S).