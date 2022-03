Den skal give bedre mulighed for at føre elledninger direkte fra vind- og solparker til anlæg til power-to-x. Begrebet dækker over, at grøn elektricitet laves til brint, som kan bruges som brændstof.

Det skal drive en stor del af den grønne omstilling. For nylig har Klimarådet anbefalet at sørge for, at der er nok grøn strøm til teknologien, og det sker altså med denne aftale.

Håbet er, at producenter af power-to-x som følge af aftalen får en mindre regning for produktionen gennem lavere tariffer.