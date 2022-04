- Det vigtige er, at man med den her manøvre finder pengene inden for budgetterne, sådan at staten ikke øger efterspørgslen og dermed bidrager til inflationen.

- Ellers risikerer man at gøre problemet værre, siger overvismanden.

Finansminister Nicolai Wammen (S) fortæller lørdag til Jyllands Posten, at der senere kommer et udspil. Her vil man hjælpe pensionister, som er ramt af de stigende priser.

- Det er helt klart regeringens ønske, at vi blandt andet i forhold til pensionister, der er blevet hårdt ramt her, kan lave en kompensation, siger han til avisen.