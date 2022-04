- Forslaget vil skabe en dynamik og en ekstra indtjening for Danmark, der langt overstiger de indtægter, der i dag betales for benyttelse af Storebæltsbroen, fremgår det af borgerforslaget.

Transportministeriet har regnet på, hvad det vil koste, hvis man gør broen gratis per 1. juli 2022.

I engangsomkostninger vil det ifølge Transportministeriet koste 28,9 milliarder kroner. 19,1 milliarder kroner af det er den resterende gæld, der er i selskabet Storebælt A/S. Og som staten så skulle svare.

Her til kommer 9,8 milliarder kroner i de udbytter - udbetalinger af overskud - som Storebælt A/S er forpligtet til at betale til staten. De penge er eksempelvis allerede for en stor dels vedkommende brugt på regeringens infrastrukturplan.