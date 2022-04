DF-afhopper Martin Henriksen dropper at starte et nyt parti

Begrundelsen var krystalklar: Han ville ikke være i DF med Messerschmidt som formand.

- Efter at have haft fornøjelsen af at have været i frontlinjen i mange år passer det mig rigtig godt, at tingene foregår på et lidt lavere niveau nu. Så derfor kommer der ikke noget, siger Henriksen, som tidligere har siddet i Folketinget for DF og var partiets ordfører på udlændingeområdet.

Han har overvejet at starte et nyt parti i en ”rum tid” uden at komme det nærmere. Men tankerne er først begyndt efter nederlaget til Messerschmidt, siger Henriksen.

Ifølge Henriksen er højrefløjen i Danmark i krise. Og han mener, at der kommer til at gå mange år, før det ændrer sig.

- Hvis jeg troede, at jeg ved at starte et nyt parti kunne ændre ved det, kunne jeg godt se idéen ved det, men det vil vare nogle år endnu. Og når man ovenikøbet personligt er mættet af dansk politik, så skal man ikke starte noget nyt op, siger Henriksen.