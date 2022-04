Omfattende omlægning til fjernvarme kan tage op mod syv år

Hvis alle husstande med gasfyr skal over på en anden varmekilde, kommer det nok til at tage som minimum en håndfuld år.

Det vurderer Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, brancheorganisation for fjernvarmeselskaberne.

I et interview med Berlingske siger statsminister Mette Frederiksen (S), at alle 400.000 private husstande, som har gasfyr, skal over på en anden energikilde.