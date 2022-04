Eks-DF'ere ændrer mening og trækker støtte til Lynetteholmen

Projektet har dog ført kritik med sig.

Torsdag forholdte flere partier sig stærkt kritisk til regeringens håndtering af en henvendelse fra Sverige om at stoppe dumping af slam under anlæggelsen af Lynetteholmen.

Det centrale problem er et kritisk brev fra Sveriges tidligere miljøminister, som ikke blev forelagt Folketinget. Ifølge Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er der flertal for at give en ”næse” - altså udtale kritik af miljøminister Lea Wermelin (S).