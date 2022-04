Svensk brev i skuffen presser Wermelin i sag om Lynetteholmen

Miljøminister Lea Wermelin (S) og transportminister Trine Bramsen (S) indkaldes i et nyt samråd om byggeriet af Lynetteholmen, efter at et kritisk brev fra Sveriges tidligere miljøminister ikke blev forelagt Folketinget.

Torsdag blev de to ministre på et samråd afkrævet svar på, hvorfor brevet ikke blev delt. Men svarene var ikke gode nok, og derfor er de to indkaldt igen - umiddelbart efter påske.