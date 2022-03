Bramsen går på jagt efter alternativ til at dumpe slam i Køge Bugt

Det fik tirsdag Trine Bramsen til at skifte kurs og bede om opbakning fra partierne bag Lynetteholmen-projektet til at se på en plan b for at skaffe sig af med de over to millioner af ton slam.

Det kaldes klapning, når man fjerner slam fra havbunden og flytter det med et skib til en anden lokation, hvor man åbner en klap i bunden og lader det falde til bunds.