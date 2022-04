»Nej, det har den ikke. Jeg tror også, den bliver slidt,« sagde han:

»Så er det ministeren, værsgo.«

Op trådte sundhedsminister Magnus Heunicke og glædede sig over den nye epidemilov, der nu var på vej til at blive vedtaget. En særlig forbedring var så vigtig for ministeren, at han nævnte den fem gange på seks minutter: retssikkerheden.

»Her er det selvfølgelig fuldstændig klart, at der skal vi sikre borgernes retssikkerhed.«