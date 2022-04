Finansministeriet vil fravige budgetlov for flygtninge

- Finansministeriet vurderer på den baggrund, at vi nu står i en exceptionel situation, der giver mulighed for at afholde udgifter direkte relateret til Ukraine-situationen ud over budgetlovens underskudsgrænse, skriver finansminister Nicolai Wammen (S) i meddelelsen.

Finansieringen af de ukrainske flygtninge har været et stort politisk stridspunkt, da de mange milliarder kroner ellers stod til at blive taget udelukkende fra udviklingsbistanden.