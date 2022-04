Veganerleder i årstale: Vi skal vinde vores land tilbage

Her blev Vindfeldt taget til nåde, efter at han i januar var blevet ekskluderet fra partiet for krænkende adfærd og samarbejdsvanskeligheder.

Der var søndag i Nyborgs idrætscenter samlet over 50 delegerede, hvoraf nogle var i lysegrønne t-shirts med partiets logo, og nogle havde drikkedunke, der kunne genfyldes med vand af hensyn til miljøet.

Veganerpartiet vil lukke det konventionelle landbrug, men har endnu ikke peget på den fulde finansiering for at gennemføre det. Og Vindfeldt er bevidst om, at det kræver kompromisser.

- Her i partiet kommer vi nok til at bytte et par høns i baggården og en ged og en ko på marken for at få grisene ud af tremmerne, men det må vi gøre, siger han i talen, som han afsluttede tydeligt berørt.