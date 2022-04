Veganerpartiet vil lade kødspisere stemme ved landsmøder

Snart behøver man med al sandsynlighed ikke længere at spise eller klæde sig vegansk for at få lov at stemme ved landsmøder i Veganerpartiet.

Det er et forslag ved partiets landsmøde, som afholdes søndag blot to måneder efter, at hele ledelsen blev væltet.

- Man har altid kunnet været medlem, men det her handler om, at man har stemmeret og kan engagere sig mere. Vi ser en kæmpe stor interesse også fra ikke-veganere i at deltage i foreningens arbejde, siger partistifter og politisk ordfører Henrik Vindfeldt.