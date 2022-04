De færreste forventer, at det for alvor hæmmer Danmarks chancer for at vinde pladsen i sikkerhedsrådet om to år. En stor del af forarbejdet er gjort, og endnu er der ikke dukket nogen modkandidater til den plads, Danmark går efter. Og det er slet ikke sikkert, der overhovedet gør det – det er langtfra hver gang, der er en ledig post i FN-systemet, at det udløser et kampvalg. Faktisk kaldte Kristian Jensen det i et interview i Jyllands-Posten sidste år for en af sine vigtigste opgaver at »skræmme andre fra at stille op«.

Derimod har Mette Frederiksen af andre årsager brug for at finde en ny politisk profil til stillingen som særlige repræsentant. Gør hun ikke det, og bliver det i stedet en almindelig embedsmand, risikerer det nemlig at rulle hele projektet om politisk udpegede diplomater tilbage.

På den anden side har hun brug for en kandidat med en vis tyngde og med de rigtige kvalifikationer, hvis ikke det hele skal kunne udlægges som en vennetjeneste politiker og politiker imellem. En kandidat, som samtidig skal være villig til at forlade Christiansborg til fordel for et job, der har en automatisk udløbsdato om to år.

Det efterlader ikke et stort felt for Mette Frederiksen at fiske i.