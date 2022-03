Her lød det fra Mette Frederiksen, at det handler om at forsvare ”hvert et hjørne” af Nato-alliancen.

- Den russiske aggression, vi har set i Ukraine, har betydet, at Nato har besluttet at styrke forsvaret mod øst. Ikke mindst de tre baltiske lande står i en sårbar situation, siger Mette Frederiksen.

- Vi har besluttet os for i Nato at bekræfte, hvad der er helt essentielt for hele Europas sikkerhed - nemlig at vi forsvarer hvert et hjørne af vores alliance.

Bataljonen er lige nu samlet i Slagelse. Men soldaterne der kan altså snart ende i Letland.

Ud over kampbataljonen er forventningen, at det kommende beslutningsforslag blandt andet vil omfatte muligheden for at indsætte en fregat og en række luftmilitære bidrag.