Helt almindelige civile mennesker er blevet dræbt, sprængt i luften.

Universiteter, skoler, børnehaver. 773 af den slags institutioner i alt.

Forestil Dem det.

I snesevis af hospitaler, kirker.

Et holocaust monument er blevet ødelagt.

De russiske troppers mål i denne krig er fuldstændig at ødelægge ethvert grundlag for et normalt ordentligt liv for det ukrainske folk.

Besættelsesstyrkerne arbejder bevidst på at sikre at intet bliver tilbage i Ukraine, andet end flygtninge.

Allerede 10 millioner mennesker har forladt deres hjem.

Fire millioner ukrainere har forladt landet. Mest kvinder og børn.

Disse menneskers historier er fulde af gru og rædsel.

De områder, hvor russiske tropper er rykket ind, ja der ser man i vejkanten, at der ligger søndersprængte og brændte biler i hundredvis.

Besættelsesstyrkerne dræbte civile, fredelige civile på flugt fra deres hjem.

Vore flygtninge i Vesteuropa, vore flygtninge i Vestukraine tæller mængder af børn, hvor de bare er blevet samlet op i vejkanten, hvor de stod ved siden af deres dræbte forældre.

Flere hundredetusind mennesker er tilbage i Mariupol.

Sneen er nu smeltet. På den måde fik de vand.

Det har ikke været muligt for os at sende humanitære konvojer ind i byen.

De er blevet standset.

Vand, fødevarer, lægemidler.

Alt det blev standset af det russiske militær.

Mere end 90 pct. af bygningerne i Mariupol er ødelagt.

Fuldstændig ødelagte af bombardementer og luftangreb.

Det russiske flyvevåben fortsætter sine angreb. De har ikke en ende. De bliver ved med at angribe.

De sprænger beskyttelsesrum i luften, selvom de ved med fuldstændig sikkerhed, at civile kvinder, børn, gamle skjuler sig dér.

Det, de russiske tropper gør i Marujupul gør, det er en forbrydelse mod menneskeheden.

Den finder sted for øjnene af hele kloden. Vi ser til i realtid.

Hvordan er det overhovedet muligt?

Hvorfor har verden ikke grebet ind?

Hvorfor har man ikke standset denne bølge af krigsforbrydelser begået af Rusland?

Det er ikke blevet standset. Det har stået på siden den 24. februar i år.

Svaret er fuldstændig enkelt og kynisk.

De mennesker, som godkendte de beslutninger, der blev truffet i Rusland, har håbet på, at dette kan ske ustraffet.

De håber, at man kan undgå sanktionerne.

Embargoen mod russisk olie håber man at kunne omgå. Den kommer ikke til at fortsætte. Den går bare i stå.

Det er et meget vigtigt emne.

Det bekymrer meget. Jeg er meget bekymret. Alle udtaler deres bekymring.

Den internationale straffedomstol ved, at det vil tage flere år at straffe de skyldige.

Det er derfor, vi henvender os til Dem og til alle demokratiske samfund i verden.

Sanktionerne mod Rusland skal styrkes.

Vi må sige nej til russisk olie.

Vi skal blokere handlen med Rusland. Vi skal beslaglægge russiske skibe. Det skal ske solidarisk i Den Europæiske Union.

Alle medlemslande skal deltage.

Det er her i Danmark. Her i dette land. de grundlæggende principper for EU jo udsprang af København-kriterierne.

Danmark skal stå i forreste række og vise solidaritet med Ukraine.

Det gør Danmark. Danmark viser, hvad der kan gøres.

Vi må tvinge Rusland til at søge fred.

Vi skal beskytte de grundværdier, livet i Europa bygger på.

Værdier som er blevet fuldstændig søndertrampet af Rusland i Ukraine.

Hvad er der at sige om menneskerettigheder?

Hvad er der at sige om frihed på det europæiske kontinent, hvis man ikke retsforfølger en sådan bølge af forbrydelser mod menneskeheden, som besættelsestropperne har begået mod vort folk?

De deporterer vores befolkning. De voldtager vores kvinder og mindreårige piger. De plyndrer. De har allerede bortført flere end 2.000 mennesker til Rusland.

Vi ved ikke, hvor de mennesker er. Vi har ikke engang en fuldstændig liste over de børn, de har fjernet.

Har de familier?

Hvordan skal de finde deres familier igen bagefter?

Det niveau af ondskab, der er blevet påført vores land, er umuligt at forestille sig for almindelige mennesker.

Det er derfor, jeg opfordrer Dem til at tale om solidaritet i EU.

Man skal arbejde sammen for at beskytte friheden og menneskeligheden.

Rusland forsøger at underminere EU indefra.

Der er kræfter i EU, der forsøger at hjælpe Rusland med at tjene penge.

Vi ved godt, hvem det er i EU, der arbejder imod menneskelighed og sund fornuft.

Vi ved, hvem det er, der ikke gør noget som helst for at bringe fred til Ukraine igen.

Det må standses.

Europa må holde op med at lytte til undskyldninger for Ruslands handlinger.

Jeg er taknemmelig for Danmark, for at man er så principfast.

Jeg er taknemmelig over, at det danske folk hjælper ukrainere.

Jeg er taknemmelig over de danske virksomheder, der har besluttet at forlade Ukraine.

Vestas, LEGO, Carlsberg og mange andre virksomheder har truffet disse vigtige beslutninger og har forladt Rusland.

Jeg beder om, at man ikke standser dér.

Jeg beder om, at man fortsætter med at føre an og arbejder for de vigtige beslutninger, der er brug for.

Det har længe været klart, at menneskeheden har brug for at reducere forbruget af fossilt brændsel.

Kul og olie skader planeten, skader miljøet. Har allerede alvorligt skadet den grønne teknologi.

Den grønne energi er nu blevet et fuldstændig åbenbart og rimeligt svar på den udfordring, man står overfor.

Der er en politik, der allerede stiler imod at reducere brugen af disse farlige ressourcer.

Den russiske aggression mod Ukraine, og mod alt, hvad livet i Europa nu bygger på, er endnu et argument for at accelerere den omstilling.

Europa må sige nej til russisk olie så hurtigt som muligt.

Det er indtægterne fra energiressourcerne, som tillader den russiske ledelse at optræde så arrogant; at bryde alle de universelle anerkendte regler, slippe hadet løs mod vores folk og ødelægge deres nabolande.

Hvis vi vil bekæmpe det, man i Danmark kalder janteloven.

Så kræver det også, at man bekæmper brugen af russisk olie.

Alle europæere skal arbejde sammen.

Danmark skal arbejde sammen med alle europæiske stater, alle ansvarlige lande på kloden.

På den måde kan vi afværge katastrofen.

Og så kan vi vende tilbage til et liv i den europæiske familie, som jeg håber, det kan ske meget snart.

Men det kommer an på, hvor fast, konsekvent og principfaste, vi kan vedblive at være i denne vanskelige tid, hvor krigen raser.

Men vi har ikke ret til kun at tænke på krigen.

Vi ved, at der kommer fred en dag.

Og vi ved, at det bliver muligt for os at vende tilbage til et normalt og fredeligt liv.

Det er derfor, jeg allerede nu vil opfordre til, at Danmark deltager i initiativet for at genoprette Ukraine efter krigen.

Danske virksomheder, danske eksperter, den danske stat. Den kapacitet og økonomiske styrke, man har i Danmark.

Alt det har vi brug for.

Jeg opfordrer Danmark til at overtage ledelsen i genopbygningsarbejdet.

En af vore regioner, Mykolajiv. Vores værftsindustris by.

Det kan blive en by og en region, der har brug for at blive genopbygget.

Det kan Danmark hjælpe os med.

Mine Damer og Herrer.

Kære Danske Folk.

Det er en sort tid. En sort time for Ukraine.

Der bliver tændt tusindvis af lys i vores kirker for at mindes de mennesker, hvis liv er gået tabt.

Jeg ved, at i Danmark er stearinlys et billede på hygge, på et normalt hjemmeliv.

Det er et liv, som for mange mennesker i Ukraine er blevet en drøm, man knapt kan forestille sig.

Den russiske invasion fortsætter, men jeg ved, at vi vil kunne vende tilbage til freden.

Og i dag vil jeg opfordre til, at man i dag i Danmark hjemme i de danske familier tænder et lys til minde om de ukrainske liv, der er gået tabt på grund af den russiske invasion.

Et minde om dem, der har ofret deres liv for vores fred og vores frihed.«