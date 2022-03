Borgmester kalder tilbud om kompensation for falliterklæring

Mattias Tesfaye erkender, at Kærshovedgårds udfordringer ikke er blevet løst.

- Den tidligere regering forsøgte at flytte en del af udrejsecenterets beboere til Sydsjælland. Vi forsøgte senere at flytte en del af gruppen til Langeland. Både min forgænger og jeg kiksede med det, siger ministeren til TV MidtVest.

Borgmesteren ser kompensationen som udtryk for, at udrejsecentret er kommet for at blive i den form, det har nu.

- Det største problem er, at det ikke løser det bagvedliggende problem. Hvis mennesker er utrygge og ikke har det godt med det center, så hjælper det ikke at få 50.000 kroner i hånden, siger Ib Lauritsen.