Kofod brugte tre gange så mange penge på privatfly som forgængeren

B.T.’s gennemgang viser, at eksempelvis at udenrigsministeren i maj 2021 fløj med privatfly til Bruxelles i Belgien. Men samme dag var der to afgange fra Københavns Lufthavn til Bruxelles, skriver avisen.

Ifølge Udenrigsministeriet var der dog ikke ”et reelt kommercielt alternativ på det tidspunkt som følge af covid-19”. Det var ”helt ekstraordinært”, at der blev booket et privatfly, lyder det videre i en mail til B.T.

I alt tre gange har Jeppe Kofod fløjet med privatfly til Bruxelles, hvor møder i EU-regi finder sted, i 2021.

Frederik Waage, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, undrer sig over, at ministeren har rejst med privatfly, når der var mulighed for at rejse med rutefly.