Enhedslisten vil have millionstort udbud på selvtest annulleret

Står det til Enhedslistens corona- og sundhedsordfører, Peder Hvelplund, skal udbuddet annulleres.

- Hvis det er, fordi der ligger problemer i at annullere udbuddet, så må vi jo bare konstatere, at det er virkelig dårligt købmandsskab og dårlig faglig kunnen, hvis man er nødt til at købe kviktest, man ikke har behov for, alene fordi det er svært at annullere.

- Det bør være muligt at kunne, så vi kan spare borgerne for en del af de millioner kroner, som nu ellers bliver brugt helt hovedløst, siger han.