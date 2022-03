Minister om fejl på handicapområde: Desværre kendt problem

I 2020 behandlede Ankestyrelsen knap 8000 klagesager. 37 procent af dem blev omgjort, fordi ”kommunerne ikke har overholdt gældende regler og love på området”.

Ifølge Astrid Krag er regeringen i gang med tiltag, der skal komme fejl til livs.

- Blandt andet har vi med lovgivning, der er trådt i kraft 1. februar, sikret en langt større ensartethed i socialtilsynet, som er en af de ting, som Rigsrevisionen peger på, siger hun.

Desuden arbejder regeringen på at forenkle regler omkring de ydelser, hvor der er afgørelser, som meget ofte bliver påklaget.

- Vi er i gang med at kigge på det område, hvor der er allerflest fejl. Om vi har fået skruet en lovgivning sammen, som er for kompliceret at forvalte for kommunerne, siger hun.