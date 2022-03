Regeringens oplæg til en ny ældrelov kommer til efteråret

- At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og starter helt forfra. En ny, kort og præcis ældrelov.

Af svaret til Folketinget fremgår det, at før regeringen vil komme med et forslag til en ny ældrelov, vil den lave et grundigt arbejde med tæt og bred inddragelse af relevante aktører.

Således er der nedsat tre ekspertudvalg og et rådgivende panel samt planlagt regionale stormøder, hvor borgere, pårørende, medarbejdere og andre kan bidrage til arbejdet.

I sin nytårstale nævnte Mette Frederiksen, at hun var den sjette statsminister, der gav sig i kast med at skære ned på bureaukrati og dokumentationskrav til de ansatte i den offentlige sektor.

Efterfølgende var der en debat om, hvilke regler regeringen vil af med.