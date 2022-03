Danmark har indgået aftale om udlevering med emirater

Konkret håber Hækkerup med aftalen at komme et skridt videre med to straffesager.

Det drejer sig om sagen mod en formodet vanvidsbilist, der er mistænkt for at have kørt en betjent ned på Langebro i København i 2019. Samt sagen om Sanjay Shah. Han er mistænkt for at være en af hovedbagmændene bag den milliardstore svindel med udbytteskat, der skete gennem en længere årrække.

- Vi har i dag underskrevet en aftale, der forhåbentlig betyder, at vi kan komme et skridt længere i to konkrete straffesager, der på hver deres måde har haft vidtrækkende konsekvenser, siger Hækkerup i pressemeddelelsen.