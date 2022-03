Plan skal stoppe dødstrusler, inden de bliver til drab

Den viser samtidig, at den sigtede også ofte sigtes for vold.

Det kommer ikke bag på Karina Lorentzen Dehnhardt. Hun peger på, at der forud for et partnerdrab ofte har været anmeldelser om stalking og psykisk vold.

Det er tilfældet i 75 procent af alle partnerdrab.

- Derfor overrasker det mig ikke det mindste, at der er sammenhæng mellem en sigtelse for dødstrusler og en sigtelse for vold, siger hun.

I februar viste et studie fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at 27 procent af verdens kvinder har været udsat for fysisk eller seksuel partnervold.

I Danmark drejer det sig om knap hver fjerde kvinde - 23 procent.

Siden har ligestillingsminister Trine Bramsen (S) bebudet en national handleplan til bekæmpelse af partnervold og mord på kvinder.