Væltet eksleder af Veganerpartiet melder sig ind i Alternativet

Michael Monberg havde talt for, at Vindfeldt skulle ekskluderes, fordi han var svær at samarbejde med og havde lagt sig ud med ledelsen, lød det.

På et ekstraordinært landsmøde i begyndelsen af februar måtte Michael Monberg dog forlade ledelsen. Det skete, fordi et flertal stemte for at vælte landsledelsen og i stedet byde Vindfeldt inden for i varmen igen.

På daværende tidspunkt var Monbergs plan at lade sit medlemskab af partiet rinde ud.

Nu har han så meldt sig ind i Alternativet.

Ifølge partiet ledsages han af en række tidligere kandidater fra Veganerpartiet.

Det drejer sig om blandt andre Simon Jensen, Anna Astrid Høy-Nielsen og Wickie Holm.

Også Karsten Noes og Jakob Berg Bredahl, som begge tidligere sad i Veganerpartiets politiske gruppe, har skiftet til Alternativet.