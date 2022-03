Udskældt Venstre-borgmester i København trækker sig

Efter borgmesteren har trukket sig, siger Sara Vergo, chef for Djøf Offentlig:

- Det er umiddelbart en lettelse. Det har været en hård proces for alle, så det er nok det bedste at trække en streg i sandet og starte på en frisk med en ny borgmester.

Efter det åbne bred kom det frem, at borgmesteren havde ansat advokater til at undersøge sine egne ansattes håndtering af aktindsigter, som hun var uenig i. Det kom også frem, at ansatte følte sig chikaneret og mobbet af borgmesteren.

- Jeg er kun et menneske, og der har været meget pres på. Jeg skal arbejde med mig selv fremadrettet og blive bedre til at håndtere pressede situationer, så jeg holder det internt og ikke lader det gå ud over andre mennesker, sagde hun til Politiken i februar.