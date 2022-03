15/03/2022 KL. 20:00

Klokken var lidt i fire, da støttepartierne tabte intenst slagsmål om ukrainerlov. Sov de i timen under forhandlingerne?

Regeringen kom tirsdag under pres fra støttepartierne, der ikke ville lade ulandshjælpen finansiere særlov om ukrainske flygtninge. Men kilder tæt på forløbet undrer sig over, at hverken SF, Radikale Venstre eller Enhedslisten rejste kravet, da aftalen blev forhandlet på plads for under to uger siden.