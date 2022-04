Udgangspunkt:

»Jeg voksede op på et lille husmandssted i Linde syd for Struer. På 16 tdr. sand, som man siger om jorden ude i Vestjylland – med otte køer, et par grise, høns og af og til får. Min mor fik otte børn, og fem af os klarede det. Jeg er den yngste, og to af mine ældre brødre nåede jeg aldrig at bo sammen med, fordi de blev sendt ud at tjene – den ene som 9-årig og den anden som 11-årig. Jeg blev født i 1952 og var heldig; velstanden i landet begyndte at stige – også på landet, så jeg fik muligheder, mine søskende ikke fik. Mine forældre opfordrede mig f.eks. til at læse videre, spille guitar … Det har gjort mig til et ufatteligt privilegeret menneske.«