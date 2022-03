Alt i alt forventer regeringen, at de ukrainske flygtninge vil koste 2,2 mia. kroner i 2022. Pengene skal bruges på bl.a. indkvartering, overførselsindkomster og sproguddannelser.

De 200 mio. kroner findes i reserver, mens de resterende 2 mia. findes i udviklingsbistanden. Sidstnævnte møder kritik fra flere nødhjælpsorganisationer.

»Hvis Danmark trækker 2 mia. yderligere ud af udviklingsbistanden, så betyder det i virkeligheden, at de lader mennesker i Afghanistan, Etiopien og Yemen betale for, at vi modtager flygtninge,« siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors.