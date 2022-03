14/03/2022 KL. 17:53

Ulandsbistanden skal betale anslået 2 mia. kr. for hjælp til ukrainere i Danmark

Afrika har problemer med både tørke, corona og stigende fødevarepriser. Derfor er det forkert, at ulandene skal holde for, når der skal findes milliarder til at finansiere ukraineres indkvartering i Danmark, mener nødhjælpsorganisationer.