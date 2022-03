Kommuner med mange ukrainere gør klar til at modtage flere

- Når særloven er på plads, så skal vi ud og have fat på dem, der er kommet hertil, så de kan blive registreret.

- Dermed bliver det muligt for børnene at komme i skole, for de voksne at komme i arbejde eller et IGU-forløb. Så vi kan få dem integreret så hurtigt som muligt i det danske samfund, siger Ulrik Wilbek.

Et IGU-forløb er et uddannelsesforløb for flygtninge, der kombinerer ansættelse i lønnet praktik med skoleundervisning. IGU står for integrationsgrunduddannelsen.

En anden kommune, der også huser et stort antal ukrainere, er Varde med 416 ukrainske statsborgere.

Her ser borgmester Mads Sørensen (V) også frem til at få særloven vedtaget, så integrationsindsatsen kan komme i gang.