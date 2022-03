Havneformand vil have forbud mod russiske skibe i danske havne

- Situationen er katastrofal for ukrainerne, og hvis det her er en lille brik, der kan være med til at skubbe til læsset, så skal vi gøre det, siger han til DR.

Formanden for Danske Havne understreger, at det ikke batter nok, hvis det kun er Danmark, der lukker havnene for russiske skibe.

Han vil derfor gerne have, at der bliver taget en fælles EU-beslutning om det samme.