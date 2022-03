Regeringen vil hjælpe virksomheder med at forlade Rusland

- Det gør vi ikke i Rusland mere, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mandag.

På et pressemøde med erhvervsministeren fortalte Kofod, at regeringen vil stille sig til rådighed for virksomheder, der skal bruge hjælp til at forstå eller omstille sig, hvis de rammes af russiske sanktioner.

Danmark har sammen med resten af EU og andre vestlige lande indført en række økonomiske sanktioner mod Rusland. Rusland har svaret, at der vil komme sanktioner tilbage den anden vej.

Hvis det får danske virksomheder til at forlade det russiske marked, vil Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet altså gerne hjælpe med det.