»Som vi ser det, er der ikke noget umiddelbart juridisk til hinder for, at man kan rejse til Ukraine og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten.«

Sådan lød det søndag fra statsminister Mette Frederiksen på et såkaldt doorstep-pressemøde. Her uddybede hun, at »det er et valg, hver enkelt kan træffe. Det gælder både for herboende ukrainere og andre, der mener, at man har noget at bidrage med direkte i konflikten«.