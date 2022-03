»Jeg forstår godt pointen, og der er ikke nogen tvivl om, at det her er et ekstraordinært skridt. Jeg tror bare også, man er nødt til at sige, at det her handler ikke om ytringsfrihed. Det her handler om to såkaldte medier, der indgår som en del af krigsmaskinen i overfaldet på et frit og selvstændigt land og som bevidst spreder misinformation om, hvad der egentlig foregår i Ukraine.«

Og hvorfor er det ikke ytringsfrihed?

»Jeg synes ikke, at det at sprede bevidst misinformation er ytringsfrihed. Altså bevidst sprede falske historier om, hvad der foregår. Måske også i særdeleshed i en krig, hvor vi ved, at det i forvejen er svært med information og sandhed. Så synes jeg, det er det rigtige, og vi bakker op om, at vi lukker ned for de her dybest set integrerede dele af den russiske statspropaganda.«