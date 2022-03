Der er »nogle ret stærke diskussioner« i Enhedslisten om, hvad det »bør og ikke bør føre til« at bryde med partilinjen.

Sådan lyder den helt klare melding i P1 Morgen fra Enhedslistens Pernille Skipper, der udover at være folketingsmedlem også er tidligere politisk ordfører.

Pernille Skipper var inviteret i studiet for at forholde sig til den diskussion, der er skabt om Enhedslistens politik, efter at først Christian Juhl og senere Mikael Hertoft i Jyllands-Posten har talt for, at også Ukraine bærer en del af ansvaret for den krig, der er i gang lige nu.