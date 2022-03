01/03/2022 KL. 06:30

For abonnenter

For en måned siden afviste han, at Putin ville angribe: Nu kommer EL-profil med sin forklaring på krise – og Ukraine har et ansvar

Ukraines konflikt med Rusland »startede« med, at ukrainerne i årevis førte en »ikke-hensigtsmæssig politik« over for landets russisktalende mindretal, siger Enhedslisten-profilen Christian Juhl. Han er tavs, når det kommer til spørgsmålet om dansk våbenstøtte til den ukrainske hær.