- Det hænger slet ikke sammen, og Venstre opfordrer derfor kraftigt til, at regeringen og anklagemyndigheden afklarer sagen hurtigst muligt, så der kan komme ro om vores efterretningstjenester, siger hun til Politiken.

Sigtelserne er hemmelige. Men Hjort Frederiksen ønsker, at de bliver offentliggjort. De formodes at have baggrund i, at han i flere omgange bekræftede, at Danmark har et hemmeligt overvågningssamarbejde med USA, hvor store mængder data bliver overvåget.

14. januar oplyste Hjort Frederiksen, at han 20. december var blevet sigtet for at røbe eller videregive statshemmeligheder.