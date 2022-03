Politisk flertal vil se på at få flere værnepligtige

Også Venstre ønsker at skrue op for antallet af værnepligtige, men det sker ikke kun i lyset af udviklingen i Ukraine. Nej, det er bare god fornuft, at man øger antallet, mener forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V).

- Det styrker det totale forsvar af Danmark og giver en bedre mulighed for at have en reservestyrke, hvis det skulle blive aktuelt, siger han til Berlingske.

Også Nye Borgerlige støtter idéen om flere værnepligtige, og dermed er der et politisk flertal for at se på antallet af værnepligtige.